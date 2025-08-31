نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يفوز على أرسنال بهدف بشق الأنفس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فوزًا صعبًا على نظيره أرسنال، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد.

أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

استهل لاعبو فريق ليفربول الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية على مرمى أرسنال لتسجيل هدف أول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد أرسنال، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي فريق ليفربول الذي كان يسعى لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وفي الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني، أحرز دومينيك سوبوسلاي نجم فريق ليفربول تسجيل الهدف الأول في مرمى أرسنال، بعد تسديدة قوية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند المركز الثالث بواقع 6 نقاط.