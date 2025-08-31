نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحه أمام بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة بتروجيت المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد دبش - محمد رجب - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: أحمد فوزى - سمير فكرى - سامادو - خالد الغندور.

خط الهجوم: صامويل امادى - بابى بادجى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور - شريف رضا -

يوسف عفيفى - محمد مصطفى ميدو - عمرو السيسى - محمد سعيد "مكرونه"- عماد فتحى - عبده يحيى - حسام أشرف.

ويحتل سموحه المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

