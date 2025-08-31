الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب الجماهير المصرية مباراة اليوم التي تجمع بين فريقي الزمالك ووادي دجلة، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وهي من المباريات المرتقبة التي تمثل أهمية كبيرة للاعبي الفريق الأبيض الذي يسعى لتعزيز مكانته في الصدارة، والتأكيد على اعتلاء مقدمة جدول الدوري المصري، خاصة في ظل تراجع كلا من النادي الأهلي ونادي بيراميدز في ترتيب الجدول، وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة والتشكيل المتوقع للاعبين.

"Zamalek vs Wadi Degla" القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026

تنطلق فعاليات مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في لقاء الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، على استاد السلام مساء اليوم الأحد الموافق 31 من أغسطس 2025، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام التاسعة مساءً (9:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام العاشرة مساءً (10:00) بتوقيت ابو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة القادمة عبر قناة أون سبورت 1 الرياضية، المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026،

وهي متوفرة عبر التردد التالي:

تردد قناة أون سبورت : 11861.

مع الاستقطاب: رأسي V.

عبر معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تشكيل الزمالك المتوقع

يأتي تشكيل لاعبي الزمالك اليوم بغياب “نبيل عماد دونجا” نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، فيما سيكون محمد شحاته بديلًا له في تشكيل الفريق اليوم خلال مباراة وادي دجلة، ليستقر التشكيل المتوقع للفريق بقيادة المدير الفني “يانيك فيريرا”

على النحو التالي: