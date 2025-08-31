الارشيف / الرياضة

حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة وادي دجلة

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء
 

