نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم محكمات مصريات تصلن تونس لادارة تصفيات شمال إفريقيا للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل إلى الأراضي التونسية طاقم المحكمات المصريات الدوليات المكون من نورا سمير، جمالات شبل، امال حسن استعدادا للمشاركة فى إدارة مباريات تصفيات شمال إفريقيا للكرة النسائية المؤهلة لدورى أبطال إفريقيا.

والتقى طاقم المحكمات المصريات عند وصولهن تونس بسمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد شمال إفريقيا.

وتقام منافسات تصفيات شمال إفريقيا للكرة النسائية بدولة تونس خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر.

ويشارك فى التصفيات 4 أندية وهم: الجمعية النسائية بسوسه من تونس وآفاق جليزان من الجزائر والجيش الملكى من المغرب ونادى مسار المصرى.

وسبق للمحكمات الدوليات نورا سمير، جمالات شبل، آمال حسن المشاركة في إدارة العديد من المباريات الدولية للمنتخبات والأندية وتم تكريمهن فى العديد من البطولات والمناسبات الدولية

