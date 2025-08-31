الارشيف / الرياضة

المصري يتعادل سلبيًا مع كهرباء إسماعيلية بالشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

المصري يتعادل سلبيًا مع كهرباء إسماعيلية بالشوط الأول

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل سلبيًا مع كهرباء إسماعيلية بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول لمباراة المصري وكهرباء اسماعيليه بالتعادل السلبي دون اهداف في المباراة المقامة بينهما حاليا بالجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي: 
عصام ثروت  لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي  ،  خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر محمد مخلوف  ، محمود حمادة   كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم  ، أحمد علي عامر  ، منذر طمين  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.


وضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: محمد مدحت - عصام الفيومي - إبراهيم عوض - مصطفى كشري

خط الوسط: ممادو سيلا - أحمد حمزاوي - علي سليمان - ماجد هاني

الهجوم: محمد أوناجم - شيكا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا