نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإنقاذ الدفة مؤقتًا.. الأهلي يستقر على تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم دوت الخليج الرياضي من مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أنهت اتفاقها بشكل رسمي مع الكابتن عماد النحاس لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي وجه له النادي الشكر خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر في تصريحاته الخاصة أن الإعلان الرسمي عن تعيين عماد النحاس سيصدر خلال ساعات قليلة، ليبدأ مهمته فورًا مع الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ويأتي اختيار النحاس في ظل خبراته التدريبية الكبيرة ومعرفته بأجواء الكرة المصرية، بالإضافة إلى علاقته المميزة بجماهير الأهلي، حيث يُنظر إليه كأحد أبناء النادي القادرين على إعادة الانضباط وتقديم الإضافة الفنية المطلوبة في هذه المرحلة.

وأوضح المصدر أن التعاقد مع عماد النحاس سيكون بشكل مؤقت لحين إتمام المفاوضات مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق بصورة دائمة خلال الفترة المقبلة.