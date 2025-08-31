نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُقيل ريبيرو وجهازه المعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد شوبير منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو رحل رسميا عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، قائلا: "رسميا رحيل ريبيرو وجهازه المعاون".

ووجه النادي الأهلي، الشكر إلى ريبيرو وجهازه المعاون عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

أثارت هزيمة الأمس أمام فريق بيراميدز غضب جماهير الأهلي الموجودة في مدرجات ملعب السلام، كذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الأداء الفني الباهت الذي قدمه الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

يذكر أن فريق الأهلي تلقى الهزيمة أمام نظيره بيراميدز بثنائية نظيفة، وجمع خمس نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



