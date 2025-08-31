فـي الدوري السعودي: بنزيما سعيد بالفوز على الأخدود وتسجيله هاتريك

الرياض ـ د. ب. أ: أكد الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام الأخدود وحقق فوزًا مستحقًا منح الفريق المزيد من الثقة في بداية مشواره بدوري روشن السعودي لكرة القدم. واستهل الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه بالفوز خارج الديار على مضيفه الأخدود بنتيجة 5/2 في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري ، فيما شهدت المباراة تسجيل بنزيما لثلاثة أهداف «هاتريك» زين به الفوز الكبير لفريقه.
وقال بنزيما في تصريحات عقب نهاية المباراة: إن الفريق قدم مباراة رائعة، موجهًا الشكر للجماهير على حضورها الكبير ودعمها للاعبين. وعن الهاتريك الذي سجله في افتتاحية الدوري قال بنزيما إن هذا نتاج التحضير البدني القوي خلال فترة الإعداد، معربًا عن أمله في مواصلة مساعدة الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات. وشدد بنزيما على أن الفريق بعد ثنائية الموسم الماضي سيواصل في الموسم الجديد البحث عن المزيد من البطولات، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم دائمًا الطموح لتحقيق الألقاب.
