نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الهزيمة من نظيره فريق برايتون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد اميكس ستاديوم ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره برايتون برتم هادئ نسبيا وكان مان سيتي قريب من الهدف الأول وبالفعل سجله ايرلينج هالاند في الدقيقة 34 صنعه له مرموش وحاول برايتون تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وحاول المان سيتي تسجيل هدف ثاني ولكن انتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وبرايتون برتم سريع وسجل جيمس ميلنر هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 67 من ضربة جزاء سددها بقوة في مرمى ترافورد وحاول الفريقان تسجيل هدف ولكن تألق الدفاع والحارسان منع ذلك وكان السيتي قريب من هدفه الثاني والفوز ولكن سجل براجان جرودا الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 89 من تمريرة رائعة لزميله ميتوما وانتهت المباراة بينهم 2/1.

وبهذه النتيجة احتل برايتون المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط بعد تعادل وفوز وهزيمة بينما ظل السيتي في المركز 12 برصيد 3 نقاط حيث فاز وخسر مرتان ولم يتعادل.