تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بوروسيا دورتموند عن تشكيلته لمواجهة يونيون برلين في الجولة الثانية من الدوري الألماني في الموسم الحالي.

يمتلك بوروسيا دورتموند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر، حيث سجل ثلاثة أهداف ومني مرماه بثلاثة أهداف.

بينما يمتلك يونيون برلين ثلاثة نقاط يحتل بهم المركز السادس، سجل هدفين ومني مرماه بهدف واحد.