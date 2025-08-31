نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح على رأس تشكيل ليفربول الرسمي أمام آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أرسنال، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط الدفاعي: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو - فلوريان فيرتز - محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في البريميرليج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.

