ريال مدريد يواصل انتصاراته في الليغا

ريال مدريد يواصل انتصاراته في الليغاقلب ريال مدريد تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه مايوركا رغم إلغاء ثلاثة أهداف سجلها صاحب الأرض بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد -السبت- ليحقق انتصاره الثالث تواليا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

سجل اللاعب التركي أردا غولر، والبرازيلي فينيسيوس جونيور هدفي ريال مدريد في الدقيقتين (37 و38)، فيما سجل الألباني فيدات موريكي هدف مايوركا الوحيد في الدقيقة (18).

وبهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة الليغا بشكل مؤقت، إلى حين اكتمال مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد مايوركا عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز ريال اوفييدو على ريال سوسييداد بهدف دون رد، وإشبيلية على جيرونا بهدفين نظيفين، وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله.