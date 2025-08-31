نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جلسة مرتقبة بين فيريرا وجون إدوارد في الزمالك خلال فترة التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يترقب عقد جلسة مهمة بين البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وذلك خلال فترة التوقف الدولي، من أجل مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تخص قطاع الكرة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "تأتي هذه الجلسة في توقيت مهم للفريق الأبيض، خاصة بعد البداية الجيدة في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني والإدارة الرياضية إلى وضع خريطة طريق واضحة لاستمرار النتائج الإيجابية، والتعامل مع بعض التحديات التي ظهرت خلال الجولات الماضية".

وأكمل: "من المقرر أن يتصدر ملف تدعيمات يناير قائمة المناقشات بين فيريرا وجون إدوارد، إذ يرغب المدير الفني في تحديد أولويات المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في سوق الانتقالات الشتوية، بما يتماشى مع احتياجات الفريق وطموحاته في المنافسة على جميع البطولات".

وأردف: "ستشمل الجلسة تقييم مستوى بعض اللاعبين، سواء الذين حصلوا على فرص المشاركة أو الذين ابتعدوا عن الحسابات، مع إمكانية اتخاذ قرارات بشأن إعارات أو رحيل بعض العناصر غير المؤثرة".

واختتم:" سيتطرق الطرفان إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى إعداد اللاعبين بدنيًا وفنيًا أو على صعيد التعامل مع ضغط المباريات المنتظر بعد استئناف المسابقة، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلية وقارية".