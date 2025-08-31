نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكثف محاولاته لتسويق عمر فرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يكثف محاولاته لتسويق اللاعب عمر فرج خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يكثف محاولاته لتسويق عمر فرج

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد ومدير التعاقدات عبد الرحمن إسماعيل يعملان على تسويق الفلسطيني عمر فرج في أحد الدوريات الأوروبية.

وأضاف الغندور، أن الزمالك يسوق اللاعب بالتحديد في السويد ومنتظرين انتهاء مباراة وادي دجلة وهيتم التركيز على ملف تسويقه بشكل أكبر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة خصوصا بعد خروجه من حسابات فيريرا.