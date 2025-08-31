نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل الراحة الذي سيحصل عليها لاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

خالد الغندور: راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة فيريرا يدرس منح اللاعبين راحة طويلة عقب مباراة وادي دجلة خصوصا في ظل وجود فترة توقف طويلة بسبب خوض منتخب مصر مباراتين في تصفيات كأس العالم.

وأضاف الغندور، أن فترة الراحة قد تكون 4 أيام ولكن المدرب لم يقرر حتى الأن.

Naira