نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روح يا ريبيرو".. الأهلي يغلي والجماهير: "امشي بقى يا عم خلي عندك دم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يعد صبر جماهير الأهلي يحتمل، فالهتافات التي دوت في مدرجات استاد القاهرة مساء اليوم كانت واضحة وصريحة: "روح يا ريبيرو.. روح يا ريبيرو"، في رسالة مباشرة للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بعد السقوط المدوي أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

غضب جماهيري عارم

كما جاءت المباراة كالقشة التي قصمت ظهر البعير؛ فبعد تعادل مخيب أمام غزل المحلة الجولة الماضية، جاءت الخسارة القاسية أمام بيراميدز لتفجر بركان الغضب في قلوب الجماهير، التي رفعت صوتها عاليًا مرددة: "امشي بقى يا عم.. خلي عندك دم.. النادي الأهلي بتاعنا.. يا خطيب اسمعنا".

إدارة تلتزم الصمت

ورغم المطالبات الحادة من الجمهور، لا تزال إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تلتزم الصمت حيال مستقبل ريبيرو، في وقت يراه المشجعون غير مناسب لقيادة بطل إفريقيا وصاحب التاريخ العريق.

المؤكد أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فالإدارة تدرك أن خسارة جديدة قد تفتح الباب أمام قرار إقالة مبكر، بينما تترقب الجماهير مصير مدرب ترى أنه فشل في إثبات جدارته من اللحظة الأولى.

ويبقى السؤال الكبير الذي يشغل عشاق القلعة الحمراء: هل يسمع الخطيب صرخة المدرجات ويستجيب لمطلب "ارحل يا ريبيرو"، أم يمنح المدرب فرصة أخيرة قبل أن ينفجر الغضب أكثر؟

