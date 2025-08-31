نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي.

مهدي سليمان.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

محمد السيد.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

أحمد حمدي.

عبد الله السعيد.

عمرو ناصر.

شيكو بانزا.

خوان بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط بشد عضلي مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام وادي دجلة.

