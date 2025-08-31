الارشيف / الرياضة

شريف عبدالمنعم: رحيل ريبيرو من الأهلي مطلب جماهيري

0 نشر
0 تبليغ

شريف عبدالمنعم: رحيل ريبيرو من الأهلي مطلب جماهيري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبدالمنعم: رحيل ريبيرو من مطلب جماهيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبدالمنعم نجم الأهلي السابق، أنه حزين على خسارة الأهلي من نادي بيراميدز وخاصة أن الأهلي يضم لديه مجموعة من أفضل اللاعبين.

شريف عبدالمنعم: رحيل ريبيرو من الأهلي مطلب جماهيري 

وواصل شريف عبدالمنعم في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى على قناة الحياة، أن هناك أسباب عديدة منحت بيراميدز نقاط المباراة أولها الثقة الزائدة للاعبين الذين أعتقدوا أنهم يفوزا على أى فريق كما أن ريييرو المدير الفني مدرب غير محظوظ مع الأهلي.

وأضاف شريف عبدالمنعم: على مجلس الأهلي اتخاذ قرار برحيل ريبيرو لأن قرار الرحيل بات مطلب جماهيري.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا