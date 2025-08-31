نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: "الأهلي ماجاش وكان واقف بيتفرج على بيراميدز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أداء الأهلي أمام بيراميدز بعد خسارة المارد الأحمر بهدفين مقابل لاشىء.

كريم حسن شحاتة: "الأهلي ماجاش وكان واقف بيتفرج على بيراميدز"

وقال كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة. الأهلي ماجاش وكان واقف يتفرج وتابع كريم حسن شحاته: أول مرة أشوف الأهلي بهذا المستوى ولا دفاع ولا هجوم في المقابل بيراميدز قدم مستوى فني عال واستحق الفوز على الأهلي.

واختتم كريم حسن شحاته تصريحات: الأهلي سيعلن رحيل ريبيرو خلال أيام.