إبراهيم فايق: رحيل «ريبيرو» عن الأهلي أصبح مؤكدا بنسبة 90 بالمئة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي إبراهيم فايق منذ قليل عبر برنامجه الكورة مع فايق، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر 2، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو أصبح قرار رحليه قريبا جدا في الوقت الحالي.

وتحدث فايق في حديثه قائلا: "حط ريبيرو على شاحن الرحيل عن القيادة الفنية لفريق الأهلي بنسبة 90 بالمئة".

أكد فايق في حديثه قائلا: "هناك 10 بالمئة، في حالة ظروف خارجة عن إرادة الفريق، ولكن أصبح قرار الرحيل شبه مؤكد".

وتابع: "كل الأسماء المتداولة على السوشيال ميديا أو المواقع، مطروحة على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي".

اختتم حديثه قائلا: "جمهور الأهلي المتواجد في مباراة الأمس أمام بيراميدز، أغلق كل الطرق لتواجد ريبيرو مع الأهلي فيما هو قادم".

يذكر أن فريق الأهلي وقع في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.