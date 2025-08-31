الارشيف / الرياضة

محمد صلاح: خوان ألفينا وشيكو بانزا صنعوا شعبية بين جماهير الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تجمع رموز القلعة البيضاء من أجل أرض أكتوبر واجب على الجميع.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أتوقع النتائج الجيدة للزمالك بعد ضم عناصر متعطشة للظهور بشكل مميز والحصول على 13 نقطة قبل فترة التوقف الدولي أمر جيد للغاية".

وأضاف: "جماهير الزمالك تفعل المستحيل من أجل الفريق في كل مبارة ويقدموا ملحمة لمساندة الفريق سواء ف الانتصارات أو الأوقات الصعبة".

وأوضح: "الدفع بعبدالله السعيد في وسط الملعب يساعده على الظهور بشكل أفضل، وخوان ألفينا وشيكو بانزا صنعوا شعبية بين جماهير الزمالك".

