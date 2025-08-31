البايرن يستعيد صدارة البوندسليغا

البايرن يستعيد صدارة البوندسليغاواصل فريق بايرن ميونخ، حملة دفاعه عن لقبه في الدوري الألماني لكرة القدم بنجاح، بعدما حقق فوزه الثاني تواليا على مضيفه أوغسبورغ 3-2، يوم السبت، في الجولة الثانية من "البوندسليغا".

سجل سيرج غنابري ولويس دياز ومايكل أوليز ثلاثية بايرن ميونخ في الدقائق (28 و45 و45 + 3) فيما سجل هدفي أوغسبورغ كريستيان ياكيتش وميرت كومور في الدقيقتين 53 و76 على التوالي.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف على اينتراخت فرانكفورت فيما توقف رصيد أوغسبورغ عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

وضمن مباريات الجولة ذاتها، تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه فيردر بريمن (3 - 3)، وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم (3 - 1) وشتوتغارت على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد، ولايبزيغ على هايدنهايم بهدفين دون مقابل.