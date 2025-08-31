فوز قاتل ليونايتد وتعثر توتنهام
حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.
سجل أهداف يونايتد المدافع الإيرلندي لبيرنلي جوش كولين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (27)، والكاميروني براين مبومو، وبرونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقتين (57 و90+7).
وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز التاسع، بينما بقي بيرنلي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.
وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز بورنموث على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، وسندرلاند على برنتفورد بهدفين مقابل هدف، وإيفرتون على وولفرهامبتون بنتيجة (3- 2)، وتعادل ليدز يونايتد مع نيوكاسل يونايتد من دون أهداف.
