الاهلي يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام بيراميدز

أحمد جودة - القاهرة - انتهت  أحداث الشوط الأول من أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري.

وتأخر النادي الأهلي بهدف دون رد في مباراة أثارت غضب جماهير القلعة الحمراء بعد الظهور بمستوى متراجع.

وسجل وليد الكرتي هدف السماوي بنجاح في الدقيقة 5 بعد ركلة حرة تابعها لاعبي بيراميدز في الشباك.

‎ تشكيل الأهلي على النحو التالي
‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.
‎خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.
‎خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.
‎خط الهجوم: محمد شريف.


تشكيل بيراميدز

‎حراسة المرمى: أحمد الشناوي
‎خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ
‎خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي 
‎خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي - أحمد عاطف

