عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم السبت علي ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

الأهلي يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما تعثر في الجولة الماضية عقب التعادل السلبي أمام غزل المحلة، وهو ما أثار غضب جماهيره التي تنتظر من الفريق تصحيح المسار.

ويأمل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو أن يظهر لاعبوه بأفضل صورة هجومية لتعويض غياب الانتصار الأخير.

على الجانب الأخر، يسعى بيراميدز لتدارك الهزيمة من مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، لذلك يطمح الفريق السماوي في استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات سريعًا.