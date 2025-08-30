الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار مساء السبت 30 أغسطس 2025 صوب العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة مرتقبة تجمع بين ريال مدريد وضيفه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، المباراة تمثل محطة مهمة لكلا الفريقين، فالملكي يسعى لمواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد وتحقيق العلامة الكاملة، بينما يبحث مايوركا عن مفاجأة قد تعيد إليه التوازن والثقة بعد بداية غير مثالية.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد مايوركا real madrid vs mallorca اليوم في الدوري الإسباني 2025

ريال مدريد يدخل اللقاء بأريحية كبيرة بعدما حقق فوزين متتاليين في أول جولتين من الدوري، وهو ما جعل جماهيره تستبشر خيرًا بانطلاقة قوية تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، المدرب الإسباني يعتمد على أسلوب هجومي متوازن، مع منح الحرية للنجوم في الخط الأمامي مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، بجانب الاعتماد على قوة الوسط بقيادة تشواميني وفالفيردي، وهو ما جعل الفريق يظهر بصورة أكثر صلابة وفاعلية.

مايوركا وتحدي الصمود أمام العملاق

في المقابل، يدخل ريال مايوركا المواجهة وهو يدرك صعوبة المهمة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يواجه أحد أقوى فرق العالم وأكثرها جاهزية، الفريق اكتفى بنقطة وحيدة منذ انطلاق الموسم، ما يزيد من حجم الضغط عليه، لكنه يملك الطموح في الخروج على الأقل بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة المشوار. بالنسبة للاعبين، المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرتهم على مقارعة الكبار.

تفاصيل موعد المباراة

اليوم: السبت 30 أغسطس 2025

التوقيت: 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض

المسابقة: الدوري الإسباني – الجولة الثالثة

المكان: ملعب سانتياجو برنابيو

هذه المواجهة تعتبر من أبرز لقاءات الجولة، إذ تجمع بين متصدر محتمل للبطولة وفريق يسعى لتفادي الدخول المبكر في دوامة النتائج السلبية،

القنوات الناقلة للمباراة

يحظى الدوري الإسباني بمتابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث تبث قنوات بي إن سبورتس المواجهة بشكل حصري عبر شاشتها ومنصاتها الرقمية:

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

البث المباشر: عبر التطبيقات والمنصات التابعة للشبكة

وبذلك، سيتمكن عشاق ريال مدريد ومايوركا من متابعة اللقاء بجودة عالية مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيلة هجومية قوية تضم أبرز نجومه، وجاءت التوقعات على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – أنطونيو روديجر – ديان هاوسن – داني كارباخال.

خط الوسط: أوريليان تشواميني – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – فرانكو ماتانتونو – كيليان مبابي.

هذا التشكيل يمنح الفريق القدرة على السيطرة على وسط الملعب وصناعة الفرص المتنوعة بفضل تحركات مبابي وسرعة فينيسيوس.

صوت التعليق يضيف الحماس

سيكون المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي حاضرًا لقيادة الوصف التفصيلي للمباراة، حيث يتميز بأسلوبه المميز الذي يضفي على المواجهات المزيد من الإثارة ويجعل المتابع يعيش تفاصيل اللقاء وكأنه في المدرجات.

ختام: اختبار جديد لطموحات الفريقين

مباراة ريال مدريد أمام مايوركا لا تحمل فقط 3 نقاط، بل تمثل اختبارًا مبكرًا لقوة الفريق الملكي تحت قيادة ألونسو، وفرصة لمايوركا لإثبات أن بإمكانه مقارعة الكبار رغم تواضع الإمكانيات، الجماهير تنتظر مواجهة مثيرة بين طموحات الانتصار المتواصل للملكي ورغبة الضيف في صناعة المفاجأة.