الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب محبو النادي الأهلي معرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز الان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ يشهد التشكيل غياب أكثر من لاعب لأسباب صحية وفنية، حيث يغيب كل من محمد سيحا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مروان عطية، إمام عاشور، عمر كمال، محمد عبد الله، وأحمد عبد القادر، وفي المقابل يدخل الأهلي اللقاء مدعوما بعدد من الصفقات الجديدة التي لفتت الأنظار مثل أحمد السيد زيزو، وبن شرقي، وبن رمضان، وهو ما يجعل الجماهير في حالة انتظار كبير لمعرفة الطريقة التي سيعتمدها الجهاز الفني خلال هذه المواجهة المرتقبة.

لا تفوتها.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز الان في الدوري المصري لعام 2025

من المقرر أن تقام مواجهة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025 وذلك بحسب ما أعلنت رابطة الأندية حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات وتقام المباراة على استاد السلام الذي يشهد صداما قويا بين الفريقين في إطار منافسات الموسم الجاري حيث يسعى كل طرف لتحقيق الانتصار من أجل تحسين موقعه في جدول الدوري والاقتراب خطوة من المنافسة على حصد اللقب، ويتم نقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورت.

تشكيل الاهلي اليوم

أعلن الجهاز الفني تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عن تشكيل الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، وتعد هذه المباراة من أبرز المواجهات التي يترقبها عشاق الفريق الأحمر، لذلك يحرص الكثيرون على التعرف إلى التشكيلة التي سيخوض بها الفريق اللقاء، حيث جاءت كما يلي:

حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع يضم محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط يتكون من أليو ديانج ومحمد بن رمضان وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وفي خط الهجوم يقود التشكيل اللاعب محمد شريف.

معلق مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن هوية المعلق الذي سيتولى الوصف الصوتي لمباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز حيث تم اختيار المعلق المخضرم أيمن الكاشف لتقديم التعليق على مجريات اللقاء بينما أسندت إدارة المباراة إلى طاقم حكام إسباني يقوده خافيير روخارس ويعاونه ألفريدو رودريجيز موريني وخورخي بونو مايتي على أن يتواجد أليخاندرو مونيز رويس في مهمة الحكم الرابع.