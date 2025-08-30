الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة الاهلى وبيراميدز الساعة كام ، تترقب جماهير النادي الأهلي الليلة القمة المرتقبة أمام بيراميدز في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتضن استاد السلام المواجهة التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية بشغف كبير. ويدخل الأهلي المباراة من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام غزل المحلة، بينما يسعى بيراميدز لتعويض نتائجه المتذبذبة هذا الموسم والعودة إلى الطريق الصحيح. وتزداد أهمية اللقاء كونه يجمع بين فريقين ينافسان بقوة على المراكز الأولى، ما يرفع من سخونة الأجواء داخل وخارج الملعب.

"الأهلاوية مستنيين القمة".. الساعة كام مباراة الأهلي وبيراميدز النهاردة في الدوري المصري؟

وسيكون بإمكان الجماهير متابعة مباراة الأهلي ضد بيراميدز مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 on time sports hd، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أسندت مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق المتميز أيمن الكاشف، مما يزيد من حماس الجماهير المنتظرة للقمة الكروية الليلة. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في أجواء مليئة بالإثارة والترقب خاصة مع رغبة الأهلي في حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة مبكرًا على الصدارة.

تشكيل الاهلى اليوم امام بيراميدز

وعلى صعيد التشكيلات المتوقعة، يدخل الأهلي اللقاء معتمدًا على خبرات محمد الشناوي في حراسة المرمى، إلى جانب الثنائي الهجومي محمد شريف وأحمد سيد زيزو، إضافة إلى الوافد الجديد أشرف بن شرقي الذي يشكل ورقة هجومية قوية. أما بيراميدز، فيعتمد على خبرة أحمد الشناوي في حراسة المرمى، بجانب الثلاثي الهجومي إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي، وعبدالرحمن مجدي. ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا شرسًا على أرض الملعب، حيث يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه، بينما يحاول بيراميدز قلب الموازين وخطف انتصار ثمين من المارد الأحمر.