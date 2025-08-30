نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، فوزا هاما على حساب فولهام، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

سجل جواو بيدرو نجم فريق تشيلسي الهدف الأول في مرمى فولهام، في الدقيقة 45+9 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بتمريرة إنزو فيرنانديز.

ثم أحرز اللاعب إنزو فيرنانديز نجم خط وسط فريق تشيلسي الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56.