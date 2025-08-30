تتواصل منافسات بطولة ظفار الدولية للشطرنج السريع التي تنظمها اللجنة العُمانية للشطرنج بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 9 دول هي: سلطنة عُمان وتركيا واليمن والهند ومصر وسريلانكا وسوريا والسودان والإمارات. وأوضح أحمد بن درويش البلوشي رئيس اللجنة العُمانية للشطرنج أن هذه البطولة تأتي في إطار خطة اللجنة وبرنامجها السنوي الهادف إلى استقطاب أبرز المصنفين عالميًّا في لعبة الشطرنج، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام اللاعبين المحليين للاحتكاك بخبرات دولية متقدمة، مؤكدًا أن محافظة ظفار بما تمتاز به من مقومات طبيعية وسياحية خلال موسم الخريف، تمثل محطة بارزة للترويج للرياضة والسياحة معًا. وأضاف أن اللجنة تحرص على أن تكون بطولات الشطرنج جزءًا من الفعاليات المصاحبة لموسم خريف ظفار، بما يسهم في تعزيز انتشار اللعبة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، خصوصًا في ظل الإقبال المتزايد عليها من مختلف الفئات العمرية. وتقام البطولة وفق النظام السويسري من 9 جولات، بواقع ثلاث جولات يوميًّا، إذ يُمنح كل لاعب 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوانٍ عن كل نقلة، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للشطرنج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل منافسات بطولة ظفار الدولية للشطرنج السريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.