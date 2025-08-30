تفاعل كبير فـي الحلقة التدريبية لمراكز إعداد مدربي السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تصوير ـ عمار المسافر :

سجلت حلقة العمل لمدربي مراكز إعداد رياضيي كرة السلة تفاعلا كبيرا من المشاركين الذين بلغ عددهم 14 مدربا وسعت إلى توحيد المناهج والمفاهيم التدريبية، وذلك في الورشة التي نظمها الاتحاد العُماني لكرة السلة امس بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

افتتحت الحلقة بكلمة لأبوبكر بن احمد الجهوري نائب رئيس الاتحاد العماني رئيس لجنة الإشراف قال فيها: تأتي الورشة في إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير المراكز وإعداد المدربين بشكل ينعكس مباشرة على مستوى اللاعبين، والاتحاد يؤمن بأن الاستثمار في المدرب هو استثمار مباشر في مستقبل اللعبة، لذلك نولي هذه الحلقة أهمية كبيرة فمن خلال الحلقات التدريبية نضمن رفع الكفاءة الفنية والعلمية، وتوحيد آلية العمل بين مختلف المراكز، والعمل على معالجة الممارسات والتحديات التي تظهر في الميدان، تفتح المجال لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع الإدارة الفنية.

وأضاف الجهوري : يسعى الاتحاد العُماني لكرة السلة لاستمرار تنظيم البرامج التدريبية واللقاءات بين المدربين والمراكز ضمن خطته لتطوير مدربي المراكز وصقل مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على تمثيل السلطنة في مختلف المحافل الرياضية. وفي كلمته قال عبدالله محمد فؤاد المدرب العام على المراكز:نحرص أن تجمع الحلقة بين الجانب النظري والتطبيقي، حتى يتمكن كل مدرب من تحويل الأفكار إلى ممارسات عملية داخل الملعب، وهو ما يسهم في توحيد الأسلوب التدريبي في مختلف المراكز. بعدها ذلك انطلقت أعمال الحلقة التي تناولت عدة محاور بينها عرض الخطة السنوية وتوضيح آلية تنفيذها، وتدريبات عملية على آليات إعداد الوحدة التدريبية، كما تم مناقشة أبرز الملاحظات التي ظهرت خلال الزيارات الميدانية، إضافة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المدربين والإدارة الفنية. وفي هذا الجانب قال غسان محاسن البوسعيدي المنسق العام للمراكز: اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بجانب التأهيل والتدريب المستمر، وهذه الحلقات تعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات ومعالجة الملاحظات الميدانية، مما يساعد على بناء قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين. وقال ماجد البلوشي مدرب مركز نادي صلالة: نحن كمدربين بحاجة دائمة لمثل هذه البرامج، فهي تعزز من قدراتنا وتساعدنا على تقديم حصص تدريبية أكثر جودة وانسجامًا مع رؤية الاتحاد.