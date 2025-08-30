الرياض - كتبت رنا صلاح - يدشن نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية، مشواره في الموسم الجديد 2025-2026 بمواجهة قوية أمام فريق الأخدود، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، ويسعى العميد إلى تحقيق انطلاقة مثالية تمكنه من الدفاع عن لقبه ومواصلة هيمنته على البطولة المحلية.

al-akhdoud vs al-ittihad.. تشكيل الاتحاد ضد الأخدود اليوم في الدوري السعودي 2025

يدخل الاتحاد لقاء الأخدود بطموحات كبيرة، إذ يسعى الفريق لتكرار إنجاز الموسم الماضي الذي توج خلاله بلقب الدوري، المباراة ستقام على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، حيث يأمل الاتحاد في خطف أول ثلاث نقاط ووضع قدم ثابتة على طريق المنافسة.

تشكيل الاتحاد ضد الأخدود

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة مواجهة الاتحاد ضد الأخدود مباشرة عبر شبكة قنوات ثمانية، حيث سيتم بث اللقاء حصريًا على شاشة Thmanyah 1 HD.

المعلق على المباراة

أُسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي مشاري القرني، الذي سينقل تفاصيل اللقاء لجماهير الفريقين عبر قناة Thmanyah 1 HD.

ترددات قناة ثمانية الناقلة

نايل سات:

التردد: 12360.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الأخدود