نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يضرب فولهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق الفوز على نظيره فولهام، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة تشيلسي ضد فولهام، الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

أحداث مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي من جانب لاعبي فولهام الذي كاد أن يحرز الهدف الأول.

وفي الدقيقة 23 من الشوط الأول، سجل اللاعب جوشوا كينج الهدف الأول لصالح فولهام ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

ثم أحرز جواو بيدرو نجم فريق تشيلسي الهدف الأول في مرمى فولهام، عند الدقيقة 45+9 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بأسيست من إنزو فيرنانديز.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم تشيلسي على فولهام بهدف نظيف.

ومع أحداث أحداث الثاني، تمكن اللاعب إنزو فيرنانديز نجم خط وسط فريق تشيلسي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فولهام عند المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.