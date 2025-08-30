الأحمر المدرسي ينهي مشاركته العربية بالفضية والبرونزية

أنهت سلطنة عمان مشاركتها في البطولة المدرسية العربية والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 17-28 أغسطس الجاري، وشاركت فيها السلطنة بمنتخبي خماسيات كرة القدم لفئة الذكور، ومسابقة كرة السلة 3×3 للفتيات ، المشاركة كانت ناجحة، وحقق فيها منتخبنا المدرسي لخماسيات كرة القدم المركز الثاني خلف المنتخب الأردني البطل، محققا (6) نقاط جاءت من فوزين على المنتخب الليبي وعلى المنتخب السعودي، والخسارة من المنتخب الأردني. بينما حصل المنتخب المدرسي لكرة السلة على المركز الثالث والميداليات البرونزية ، ولفت احمرنا المدرسي لخماسيات كرة القدم الانتباه بتميز لاعبيه في أول مشاركة لهم في منافسات الخماسيات، وهو فريق تم اختياره من معسكرين قصيرين اشرف عليهما الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بإشراف جهاز فني وإداري من وزارة التربية والتعليم. وبرز لاعبو منتخبنا المدرسي في البطولة بقيادة المدرب سلمان المديولي ومساعده سلطان البلوشي وإداري الفريق عبدالسلام القصابي.

