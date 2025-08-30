اتحاد اليد يؤجل تعيين مساعد للمدرب للاجتماع القادم واختيار الوفد المشارك فـي عمومية الآسيوي

اعتماد مواعيد انطلاق مسابقات الموسم الرياضي الجديد

قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد في اجتماعه الذي عقد يوم امس الأول برئاسة موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء تأجيل تعيين مساعد للمدرب الوطني نبيل البلوشي في قيادة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين التي ستستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 إلى 26 يناير 2026 المؤهلة لكأس العالم لكرة اليد 2027م الى الاجتماع القادم لمجلس الإدارة حيث انحصرت الاختيار ما بين المدربين الوطنيين عادل الحسني وأحمد أمبوسعيدي.

واعتمد المجلس تشكيل وفد الاتحاد العماني لكرة اليد الذي سيمثل السلطنة في الجمعية العمومية العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الآسيوي لكرة اليد والتي ستُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد التى تعقد يومي 20 و21 ديسمبر 2025 ويترأس الوفد موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد ويضم إياد بن سالم الشنفري عضو مجلس الإدارة وفي إطار تعزيز التمثيل العماني في هذا الحدث القاري الهام رشح الاتحاد العماني لكرة اليد نخبة من الكفاءات الوطنية لشغل مناصب في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي واللجان العاملة التابعة له وهم: أمين بن أحمد البرواني لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي والمهندس يعقوب بن حميد الوهايبي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد لعضوية لجنة الناشئين ومدارس كرة اليد وسالم بن خلفان السعدي لعضوية لجنة التطوير والعلاقات العامة وعبير بنت عيسى الزدجالية لعضوية لجنة الناشئين ومدارس كرة اليد وعيسى بن سعيد الجابري لعضوية لجنة التنظيم والمسابقات وماهر بن سيف الدغيشي لعضوية اللجنة الشاطئية..وكان الاتحاد العماني لكرة اليد حصل على مقعدين في اللجان العاملة بالاتحاد العربي لكرة اليد حيث تم اختيار محمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد عضوًا في لجنة كرة اليد الشاطئية ونصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد في لجنة المسابقات.

كما تم اختيار إياد الشنفري لعضوية اللجنة الفنية في البطولات الخليجية لكرة اليد للصالات في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات العمانية على المستوى الإقليمي.

وأقر المجلس توصيات لجنة المسابقات بمواعيد انطلاق مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2025/‏‏‏2026م والذي يتضمن ثماني مسابقات رئيسية هي: دوري الناشئين، دوري الشباب، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، مسابقة درع الوزارة، دوري الشواطئ، الدوري النسائي، وكأس السوبر في سياق التنظيم الإداري قرر المجلس تعيين قيس المشيفري عضواً في لجنة مراكز إعداد الرياضيين بهدف دعم وتطوير البرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل المواهب الرياضية وإعداد جيل جديد من اللاعبين المتميزين.

من جانب اخر ينظم الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا بلجنة الحكام ندوة مركزية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر القادم في الساعة الخامسة مساء بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية وذلك لشرح اخر التعديلات على قانون اللعبة والتي سيتم العمل بها في مسابقات الاتحاد القادمة.