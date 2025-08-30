نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب السلام، القمة المثيرة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإسباني خافيير ألبيرولا روجاس، في المباراة التي ستقام على استاد السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في ترتيب اوري برصيد 5 نقاط، من 3 مباريات، بينما يأتي الفريق السماوي في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط، من 4 مواجهات.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري نايل

من المقرر، أن تقام المباراة اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في دوري نايل

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة ON SPORT1.

