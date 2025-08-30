نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنولد خارج قائمة إنجلترا في سبتمبر.. وريال مدريد المستفيد الأكبر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد استعداداته لمواجهة ريال مايوركا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي يسبق أول توقف دولي هذا الموسم. لكن على عكس المعتاد في فترات تجمع المنتخبات، تشير التوقعات إلى أن مدينة "فالديبيباس" ستشهد نشاطًا أكبر من المعتاد.

فقد كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب توماس توخيل استبعد ظهير ريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد من قائمة منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. القرار يعني أن اللاعب الإنجليزي سيبقى في مدريد مطلع سبتمبر، ما يمنحه فرصة لمزيد من التحضير البدني والفني مع فريقه.

منافسة مباشرة مع كارفاخال

كان من المفترض أن يصبح ألكسندر-أرنولد الخيار الأساسي في خطط المدرب تشابي ألونسو، خاصة مع عودة داني كارفاخال تدريجيًا من إصابته الخطيرة في الركبة. غير أن تطور حالة الإسباني فاق التوقعات، ليعود بسرعة إلى المنافسة على المركز الأساسي، وهو ما ظهر في مباراة ريال أوفييدو الأخيرة.

ورغم الشائعات الأخيرة التي ربطت المدافع الإنجليزي بالعودة إلى الدوري الممتاز في يناير، أكدت إدارة ريال مدريد أن ألكسندر-أرنولد يعد جزءًا محوريًا من المشروع الرياضي الحالي والمستقبلي للنادي.

قرار مثير من توخيل

قرار توخيل باستبعاده من المنتخب قد يكون مرتبطًا بأدائه المتواضع في مونديال الأندية وبداية الموسم الحالي 2025/2026. ومع ذلك، يثق ألونسو في إمكانيات لاعبه الجديد، معتبرًا أن خبرته في ليفربول تؤهله للتفوق في المنافسة مع كارفاخال وتقديم حلول تكتيكية أكبر على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

خبر سار لريال مدريد

غياب ألكسندر-أرنولد عن معسكر منتخب إنجلترا قد يصب في مصلحة ريال مدريد، إذ يمنحه وقتًا إضافيًا للتأقلم مع الفريق وتجنب الإرهاق المرتبط بفترات التوقف الدولي. خطوة قد تساهم في رفع مستواه البدني والفني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

