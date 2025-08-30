نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع عينه على مدافع فرنسي شاب وسط غموض حول مستقبل الدفاع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مايوركا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، عاد اسم جديد إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد في سوق الانتقالات، وهذه المرة الحديث يدور حول المدافع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيت (20 عامًا) لاعب رين.

صحيفة فرنسية ربطت اللاعب بريال مدريد بعد تأكيد الصحفي سانتي أونا، الذي سبق وأعلن وصول كيليان مبابي للنادي الملكي، أن كشّافي ريال مدريد تابعوا اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة في الدوري الفرنسي، حيث يقدم مستويات لافتة جعلته هدفًا محتملًا أيضًا لأندية كبيرة مثل مارسيليا وباريس سان جيرمان، إلى جانب اهتمام من أندية في الدوري الألماني.

ألونسو: "القائمة شبه مكتملة"

وفي مؤتمره الصحفي قبل لقاء مايوركا، علّق المدرب تشابي ألونسو على وضعية الفريق قائلًا:

"هل القائمة مكتملة؟ ربما، لكن لا أريد أن أُغلق الباب قبل نهاية السوق. دائمًا نحن في حالة ترقّب. سيبايوس باقٍ معنا وهو جزء من الفريق، وهذا لا يغير شيئًا في رؤيتي".

انتقادات إلى كوناتي

في الوقت نفسه، تعرّض المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لانتقادات حادة من أسطورة ليفربول مارك لورنسون، الذي قال:

"فان دايك بحاجة إلى شريك آخر، لأن كوناتي يرتكب الكثير من الأخطاء. الدفاع ليس في أفضل حالاته، لكن ليفربول سيتحسن. وربما يتعاقد مع مدافع جديد ما دام أن السوق لا يزال مفتوحًا".

هذه التصريحات زادت من الحديث عن إمكانية تحرك ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع.

مستقبل غامض لثلاثي الدفاع

في مدريد، يُعد الموسم الحالي مفصليًا بالنسبة لثلاثي الدفاع الأساسي: روديغر، ألابا، وميليتاو. فرغم استقرار وضع ميليتاو، ينتهي عقد كل من روديغر وألابا في 2026، مع معاناة النمساوي من إصابات متكررة وتلميحات حول رحيله بنهاية الموسم، بينما يتوقف مستقبل الألماني على مستواه في الأشهر المقبلة.

كل ذلك يجعل من التعاقد مع مدافع جديد ابتداءً من صيف 2026 خيارًا شبه محسوم بالنسبة لإدارة فلورنتينو بيريز، التي تواصل سياستها في البحث عن المواهب الشابة لتأمين مستقبل الفريق.

