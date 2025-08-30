نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مدافعة إلى حارسة.. تغريد الشحات تفتح قلبها لـ«دوت الخليج»: هدفي حماية عرين منتخب مصر.. ولن أكتفي بالتألق مع المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



في كرة القدم قد تغيّر لحظة واحدة مسار لاعب بالكامل، وهذا ما حدث مع تغريد الشحات، كابتن فريق المقاولون العرب سيدات. بدأت مشوارها مدافعة صلبة في الخط الخلفي، قبل أن تجبرها ظروف الفريق على خوض تجربة جديدة في حراسة المرمى. ومنذ تلك اللحظة كتبت تغريد قصة مختلفة، لتصبح الحارسة الأساسية للفريق، وتحقق أرقامًا لافتة آخرها قيادة المقاولون لفوز عريض بسداسية نظيفة على مودرن سبورت.

وفي حوار خاص لـ "دوت الخليج"، تحدثت تغريد الشحات عن بدايتها الكروية، وأسرار تحولها من الدفاع إلى حراسة المرمى، وطموحاتها المستقبلية.

● في البداية.. كيف كانت انطلاقتك في كرة القدم؟

بدأت اللعب في أكاديمية نجوم المستقبل، ثم لعبت لنادي السكة والطيران وبروسيا، قبل أن أنضم للمقاولون العرب حيث ألعب حاليًا.

● نعرف أنك بدأت كلاعبة مدافعة.. كيف جاءت فكرة التحول إلى حراسة المرمى؟

كنت ألعب كمدافعة "سنتر باك" في المقاولون، لكن الموسم الماضي تعرض حارسا المرمى للإصابة، فقررت أن أقف في المرمى خلال آخر أربع مباريات، ونجحت وقتها في الخروج بشباك نظيفة مرتين.

● متى كانت بدايتك الرسمية كحارسة مرمى؟

بدايتي الحقيقية كحارسة كانت في مباراة زد الموسم الماضي، وفزنا وقتها 3/0، وكان هذا اللقاء بمثابة انطلاقة جديدة لي في هذا المركز.

● وما هو أول "كلين شيت" لك هذا الموسم؟

أول مباراة خرجت فيها بشباك نظيفة هذا الموسم كانت أمام مودرن سبورت، وانتهت بفوزنا الكبير 6/0 أمس، والحمد لله الفريق حاليًا في المركز الخامس بالدوري.

● ما هو طموحك في الفترة المقبلة؟

طموحي أن أنضم لمنتخب مصر كحارسة مرمى، خصوصًا أنني لعبت من قبل مع منتخب مصر تحت 20 وأنا في مركز المدافعة.

● ومن هو مثلك الأعلى في حراسة المرمى؟

مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، هو مثلي الأعلى لأنه نموذج للحارس العصري الذي يشارك في بناء الهجمة.

● رسالة أخيرة للجماهير؟

أشكر جماهير المقاولون وكل من يدعمني، وأتمنى أن نواصل الانتصارات وننافس على المراكز الأولى، كما أعدهم أن أقاتل لتحقيق حلمي بالانضمام لمنتخب مصر وتمثيل بلدي بأفضل صورة.

رحلة تغريد الشحات تعكس معنى الشغف والإصرار؛ فمن مدافعة إلى حارسة تتطلع لحماية عرين المنتخب المصري. خطواتها واثقة، وحلمها أكبر من حدود النادي والدوري المحلي، لتؤكد أن كرة القدم النسائية في مصر قادرة على تقديم مواهب حقيقية تستحق الدعم والاهتمام.



