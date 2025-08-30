نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يتحدث عن مشروع يوفنتوس.. نحن أمام مفترق طرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث دافيد تريزيجيه نجم منتخب فرنسا ويوفنتوس خلال تصريحات تلفزيونية، عن مشروع النادي الحالي تحت قيادة المدير الفني تودور وحبه الجارف لقميص السيدة العجوز.

تصريحات نارية من نجم فرنسا

دافيد تريزيجيه:

تودور؟ كنت أعرفه كلاعب فقط، وليس كمدرب. كان لديه مشروع مثير جدًا في مارسيليا. أما اليوم فهو يدرب ناديًا كان هو نفسه يصفه بأهم نادٍ في حياته. وهذا يلعب دورًا كبيرًا.

هو يعرف جيدًا أهمية الأجواء المحيطة وداخل الفريق، لكن هذا ليس يوفنتوس الذي عرفه كلاعب. النادي يُدار من قبل أشخاص آخرين بنهج مختلف، والآن على تودور كمدرب أن يعيد بناء الهوية التي ميزت يوفنتوس دائمًا عن الآخرين.

ما الذي ينقص للفوز؟ التوازن. يوفنتوس مر بعدة سنوات صعبة، وعليهم أن يقفوا على أقدامهم مجددًا. يجب على اللاعبين أن يدركوا إلى أي فريق عظيم ينضمون. تغيرت حمضية يوفنتوس، لأن الانتصارات غابت لفترة طويلة. هذه هي الحقيقة. حتى يشعر اللاعبون مجددًا بطعم الفوز، سيظل هناك شعور بفقدان الهوية السابقة.

فلاهوفيتش؟ هو شاب، وكل شيء أمامه، ومن الطبيعي أن يسعى لتحقيق إمكاناته مهما كان الثمن. المشكلة هي أن الناس يتوقعون منه دائمًا أكثر. الآن انضم ديفيد إلى التشكيلة، وهو منافس مباشر لفلاهوفيتش- وهذا دائمًا ما يكون مفيدًا. كان لدى يوفنتوس دائمًا عدة مهاجمين أقوياء في التشكيلة، وهذا ليس مشكلة. نعم، دوشان يرغب في الحفاظ على راتبه، وهذا مفهوم، لكن النادي اليوم يسعى لأرقام مختلفة في الميزانية - هذه هي الحقيقة.

كولو مواني يمكن أن يغير موازين القوى: هو جيد بالكرة، يجيد تسجيل الأهداف واللعب في عدة مراكز، والأهم من ذلك - أنه يريد ارتداء قميص يوفنتوس تحديدًا. الفرق المفضلة للموسم هي نابولي، فهم الأبطال الحاليون الذين قاموا بعمل رائع في السوق، لكن إنتر لا يتخلف عنهم. إذا أردت الفوز- يجب أن تختار اللاعبين المناسبين لذلك.

