بيراميدز يوافق على طلب الشيبي بعد غيابه أمام الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الدولي المغربي محمد الشيبي القاهرة متوجها إلى المغرب استعدادا للانتظام في تدريبات منتخب بلاده خلال فترة التجمع الدولي التي تقام في الفترة من ١ وحتى ٩ سبتمبر المقبل.

ووافقت إدارة بيراميدز على سفر الشيبي مبكرا خاصة في ظل غيابه عن المقرر لها اليوم في الدوري بسبب الإيقاف.

وتلقى نادي بيراميدز في وقت سابق استدعاء دوليا للمغربي محمد الشيبي للانضمام لصفوف منتخب بلاده وخوض مباراتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم.
 

