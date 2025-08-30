نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فولهام، اليوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد فولهام، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مارك كوكوريلا، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.

خط الوسط: توسين، موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، إستيفاو.

في خط الهجوم: بيدرو نيتو، جواو بيدرو، ديلاب

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فولهام

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

