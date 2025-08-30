نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي يقترب من بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي أن انتقال نيكلاس جاكسون من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني يقترب بشدة، في ظل إمكانية التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع المقبل.

وتقدم بطل الدوري الألماني بعرض، هذا الأسبوع، لاستعارة جاكسون، وهو العرض الذي قد يتضمن تعهدًا بالشراء.

وعلمت «بي إيه ميديا» أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يحرص على الانتقال إلى ألمانيا بعدما تم إبلاغه بأنه ليس لديه مستقبل مع تشيلسي.

وتستمر المفاوضات بين الطرفين، وذلك رغم وجود اهتمام من نيوكاسل وأستون فيلا، ولكن يبدو أنه من المرجح أن بايرن سيكون وجهة اللاعب المقبلة.

وتعاقد تشيلسي مع جواو بيدرو، وليام دياب، هذا الصيف حيث سيكونان بديلين لجاكسون.

وبعد أن قدّم عروضًا جيدة في موسمه الأول، بعد انتقاله من فياريال إلى تشيلسي مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني (30.4 مليون دولار) في 2023، تراجع أداؤه في الموسم الماضي، وسجّل 10 أهداف في الدوري، رغم أنه كان مهاجم الفريق الأول الوحيد، الذي امتلكه إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي.