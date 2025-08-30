نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالعاطي: تخطينا "قرعة الدوري" الصعبة.. ومحونا "الصورة السيئة" للموسم الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت الحالي وزد السابق، على أن البداية الجيدة لتجربة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري هذا الموسم جاءت نتيجة الاجتهاد والسعي وتركيز اللاعبين وإخلاصهم وإصرارهم على تقديم موسم جيد يليق باسم النادي وبالإمكانيات.

وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نتائج مودرن سبورت الموسم الماضي لم تكن توازي الإمكانيات ولا عقود اللاعبين ولا أسماء المدربين الذين تولوا المهمة، لكن عندما تعاقدت مع الإدارة كنت متابع جيد للفريق وأعرف أنه يستحق مكانة أفضل، خصوصًا مع حالة الاستقرار المادي والإداري والفني والإمكانيات الكبيرة الموجودة.

وأضاف مدرب مودرن سبورت الحالي: لكن واجهتنا صعوبات كبيرة بعد القرعة، ووقوعنا في مواجهة الأهلي ثم الاتحاد السكندري والزمالك وبيراميدز، الأحمر بطل الدوري وعائد من كأس العالم للأندية ويمتلك قائمة قوية جدًا من اللاعبين، والاتحاد السكندري والزمالك بصفقاته وبيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا.

وواصل مدرب زد السابق: ترتيب القرعة يقولك هيحصل إخفاق، نتيجة الخلفية السيئة من الموسم الماضي، لذلك اشتغلت مع اللاعبين على قبول التحدي، وتم إعدادهم نفسيًا وذهنيًا وفنيًا وبدنيًا قبل مباريات الدوري، وأضاف: عملنا فترة إعداد قوية والحمد لله النتائج خدمتنا بشكل كبير، بداية من مواجهة الأهلي.

واختتم مجدي عبدالعاطي حديثه: اللاعبون صدقوا المدير الفني وصدقوا أفكاره وأدوا ما عليهم بشكل جيد جدًا، ونجحوا في محو الصورة الذهنية السيئة من الموسم الماضي، ما حدث حتى الآن مجرد مرحلة سهلة، والقادم أصعب بكثير، الجميع بدأ يركز مع الفريق وهو ما سيصعب علينا المهمة فيما هو قادم.