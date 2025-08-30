نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد بيراميدز.. من يتواجد في قائمة الهدافين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهة على صفيح ساخن ينتظرها جماهير المارد الأحمر أمام بيراميدز والتي تجمع الفريقين في قمة الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نابل".

وتتضمن مبارايات الفريقين سيناريوهات كبيرة ومثيرة خاصة في الموسمين الماضيين والذي اشتعلت فيه المنافسة على لقب الدوري.

هدافين المواجهات

ثلاث أهداف هي رصيد الهدافين التاريخيين للمواجهات السابقة، لكن المفاجأة أنهم خارج قائمة فريقهم الموسم الحالي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي هدافي مواجهة بيراميدز والأهلي والذين جاءوا كالاتي:-

وسام أبو علي هو هداف الأهلي لكن غادر الموسم الحالي لنادي كولمبوس كرو الأمريكي.

عمرو السولية: يمتلك ثلاث أهداف أمام بيراميدز لكن غادر الموسم الحالي لنادي سيراميكا كليوبترا:

عبد الله السعيد: هو هداف بيراميدز أمام الأهلي ولكن رحل للزمالك بينما يعد إيريك تراوري من ضمن الهدافين التاريخيين.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد السلام.