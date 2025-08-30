نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثية إنبي تُسقط الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى انبى على الاتحاد السكندرى بثلاث أهدف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

افتتح أحمد زكى التسجيل في الدقيقة 33 وأضاف محمد شريف حتحوت الهدف الثاني في الدقيقة 73 واختتم محمد ناصر التسجيل في الدقيقة 84.

وبذلك يرتفع رصيد انبى إلى 8 نقاط ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 4 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات ولاحت لكل فريق فرص للتهديف.

ولاحت للاتحاد السكندرى عده فرص للتهديف عن طريق جون ايبوكا، محمد تونى ولاحت لانبى عدة فرص أيضًا عن طريق أحمد زكى.

ونجح انبى فى تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد زكى الذى تلقى تمريرة أحمد صبيحه وسددها فى المرمى.

وعقب الهدف حاول فريق الاتحاد السكندرى إدراك التعادل وكثف من هجماته إلا أن دفاع انبى تصدى لها لينتهى الشوط الأول بتقدم انبى بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وحاول فريق الاتحاد السكندرى تقليص الفارق وهدد مرمى انبى دون جدوى وحاول فريق انبى زيادة الفارق وكثف من هجماته واخترق دفاع الاتحاد السكندرى اكثر من مرة.

ونجح محمد حتحوت من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 73 بعد عده أخطاء في التشتيب من مدافعى الاتحاد السكندرى.

وعقب الهدف واصل انبى هجماته واخترق دفاع الاتحاد السكندرى ونجح فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 84.

وشهدت الدقائق الأخيره عدة هجمات من انبى ولم تسفر عن شئ لينتهى اللقاء بفوز انبى بثلاثية.