ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ميلان في خطف ثلاث نقاط ثمينة من ليتشي بالفوز عليه بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

جاء الشوط الأول متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين ولم تثمر هجمات أية منهما عن أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

نجح لاعبو ميلان في الاستحواذ على مجريات اللعب طوال الشوط الثاني حتى تمكنوا من تسجيل هدف في الدقيقة 60 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

شهدت الدقيقة 66 أول أهداف اللقاء لصالح ميلان عندما نجح لوفتوس تشيك في التصدي لركلة حرة مباشرة بمفرده ليسدد الكرة برأسه في الجانب الأيمن لمرمى ليتشي.

في الدقيقة 86، تمكن لاعبو ميلان من إضافة الهدف الثاني من توقيع كريستيان بوليسيتش عندما تمكن من السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية سكنت الجانب الأيسر لمرمى ليتشي وينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدفين نظيفين.