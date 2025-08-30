نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجال اليد.. الزمالك يهزم سموحة فى دورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحه 30/25 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على الصالة المغطاة بالنادى السكندرى فى افتتاح دورى المحترفين.

وحضر المباراة الدكتورة ماهينور سامح عضو مجلس إدارة نادى سموحه واللواء زكى حجازي مدير النشاط الرياضى بالنادى.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 12/12.

وفى الشوط الثاني نجح الزمالك في حسم الأمور لصالحه واستطاع أن يفوز بالمباراة بنتيجة 30/25.

وبذلك يحقق الزمالك أول فوز فى دورى المحترفين.