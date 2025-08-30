نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة اليوم.. التاريخ يميل للأهلي أمام بيراميدز بفارق 3 مباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الأهلي في التاسعة من مساء الغد، نظيره فريق بيراميدز، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد « دوت الخليج الرياضي » أبرز الأرقام والإحصاءات في تاريخ مواجهات الأهلي أمام بيراميدز قبل مواجهة الغد.

تقابل الفريقان في 18 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وجاء التفوق لصالح الأهلي برصيد 8 مباريات حقق فيها الفوز أمام بيراميدز، بينما كان التعادل بنفس عدد مرات فوز الفريق السماوي برصيد 5 مباريات هزيمة للأهلي ومثلها حضر التعادل بين الفريقين.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق بيراميدز بعدد 25 هدفا، بينما استقبلت شباك الأهلي 16 هدفا.

حافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام فريق بيراميدز في 9 مباريات، بينما عجز الأهلي عن زيارة مرمى فريق بيراميدز في 6 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أول مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان فريق بيراميدز في هذا توقيت تحت مسمى "الاسيوطي"، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز، كانت في أبريل من العام الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أكبر فوزًا حققه فريق الأهلي أمام نظيره بيراميدز جاء في الجولة الخامسة والعشرين من موسم 2014-2015 ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بخماسية نظيفة.

أكبر فوزًا حققه فريق بيراميدز أمام الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، كان بثلاثية نظيفة، في الجولة الثامنة والعشرين من الموسم قبل الماضي.